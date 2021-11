Rochade im Gemeindehaus – Otelfinger Gemeindeschreiber wechselt nach Niederglatt Werner Wegmann hat als Gemeindeschreiber von Otelfingen gekündigt. Er wechselt nach Niederglatt. Dort ersetzt er Bruno Schlatter, der in Pension geht. Anna Bérard

Der Niederglatter Gemeindeschreiber Bruno Schlatter (links) geht in Pension. Sein Nachfolger ist Werner Wegmann, heute in Otelfingen tätig. Fotos: PD

Werner Wegmann leitet seit vier Jahren die Gemeindeverwaltung von Otelfingen. Auf den 1. März 2022 wechselt er nach Niederglatt. Dort tritt er die Nachfolge von Bruno Schlatter an, der in Pension geht. Offiziell wird Wegmann die Funktion per 1. April 2022 übernehmen. Im März arbeiten beide Schreiber zusammen, um eine geordnete Übergabe sicherzustellen, wie die Gemeinde Niederglatt mitteilt.

16 Jahre im Dienst von Niederglatt

Schlatter war während 16 Jahren als Gemeindeschreiber in Niederglatt tätig. In dieser Zeit entwickelte er die Gemeindeverwaltung weiter und festigte die Strukturen, während gleichzeitig die Gemeinde von knapp über 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern auf 5000 wuchs.