Tragödie im Kanton St. Gallen – Paar stirbt bei Brand – Kinder überleben Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Oberhelfenschwil sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Kinder der Opfer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Am frühen Donnerstagmorgen brach aus noch unbekannten Gründen ein Feuer in diesem Einfamilienhaus aus. (23. Dezember 2021) Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Ein Vollbrand in einem Einfamilienhaus in Oberhelfenschwil SG am frühen Donnerstagmorgen hat zwei Todesopfer gefordert. Die 46-jährige Frau und der 50-jährige Mann waren zuerst vermisst worden. Die Brandursache ist noch unklar.

Bei den beiden Verstorbenen dürfte es sich um die Bewohner des Hauses handeln – einen Mann und eine Frau im Alter von 50 und 46 Jahren. Dies teilte die St. Galler Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Die beiden Kinder des Paars im Alter von 12 und 14 Jahren konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Sie werden durch Angehörige mit Unterstützung der Gemeinde, der Sozialbehörden sowie der Kantonspolizei betreut.

Die Brandursache ist nach wie vor unbekannt und wird durch die Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik abgeklärt.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach Ausbruch gegen 2.50 Uhr unter Kontrolle bringen können. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Franken geschätzt.

SDA/aru

