Leichtathletik: Meeting in Regensdorf – Pacemaker locken die schnellsten Schweizerinnen ins Furttal Am Samstag kommt auf dem Wisacher in Regensdorf das traditionelle Abendmeeting zur Austragung. Zum 1500-Meter-Rennen der Frauen tritt die Schweizer Spitze geschlossen an. Martin Knill

Eine wichtige Zutat des Erfolgsrezepts: Über 1500 Meter sorgen stets Pacemaker, wie hier im Bild die Regensdorfer Mittelstrecken-Läuferin Alexandra Bosshard, für das passende Tempo am Abendmeeting. Archivfoto: Christian Merz

Das Abendmeeting auf der Sportanlage Wisacher ist seit Jahren bekannt für die besten Mittelstreckenläufe des Landes und lockt dementsprechend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland ins Furttal. Im vergangenen Jahr erlebten die Gastgeber vom LC Regensdorf (LCR) gar einen regelrechten Boom mit einer neuen Rekord-Beteiligung. Der Grund: Das LCR-Abendmeeting konnte damals als eine der ersten Leichtathletik-Veranstaltungen nach dem Coronavirus-Shutdown in der Schweiz wieder unter weitgehend normalen Bedingungen über die Tartanbahnen gehen. Insbesondere die ausländischen Gäste nutzten daher eine der raren Startgelegenheiten und meldeten sich in hoher Zahl an. Heuer hat sich die Teilnehmerinnen-Zahl dagegen wieder auf dem Niveau der Vor-Pandemie-Zeit eingependelt.