Strafbefehl aus dem Unterland – Päcklibetrug mit falschen Adressen Ein Ehepaar aus dem Unterland hat sich Waren liefern lassen und dafür nicht bezahlt. Nun wurde es per Strafbefehl verurteilt. Thomas Mathis

Über Jahre bestellte ein Ehepaar Waren auf Rechnung, ohne dafür zu bezahlen. Symbolfoto: Simon Glauser

Der Versandhandel ist beliebt und ebenso begehrt sind die angebotenen Waren. Ein Ehepaar aus dem Unterland liess sich eine besondere Masche einfallen, um an Artikel zu kommen, ohne dafür zu bezahlen. Auf Immobilienportalen ermittelte es leer stehende Wohnungen in der Umgebung. An deren Briefkästen brachte es ein Schild mit frei erfundenen Namen an. An diese Adressen liessen die beiden dann Bestellungen auf Rechnung liefern. Die Pakete holten sie dort ab und vernichteten die unbezahlten Rechnungen. Die Waren benutzte das Ehepaar laut Strafbefehl im gemeinsamen Haushalt.