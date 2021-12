Diebstahl in Opfikon – Päcklidiebe im Glattpark unterwegs Unbekannte haben im Glattpark mehrere Pakete aus Briefkästen geklaut. Die Polizei hat im ganzen Quartier geöffnete Pakete gefunden.

Diebe bedienten sich im Glattpark an den Briefkästen. Symbolfoto: Archiv Tamedia

In der Nacht auf Donnerstag sind im Glattpark aus Briefkästen Pakete entwendet worden. Die Kantonspolizei Zürich hat im ganzen Quartier diverse geöffnete Pakete gefunden, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Am frühen Donnerstagmorgen meldeten Anwohner der Kantonspolizei Zürich, dass im Glattpark Personen gesehen worden seien, die sich an den Briefkästen zu schaffen gemacht hätten. Die ausgerückten Patrouillen stellten an verschiedenen Orten im Glattpark-Quartier geöffnete Pakete fest.

far

Fehler gefunden?Jetzt melden.