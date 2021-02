Sulser Group aus Otelfingen – Pandemie beflügelt Onlineshop Schon vor der Pandemie hat die Sulser Group als kleines Nebengeschäft Hygieneartikel verkauft. Doch seit vergangenem Frühling floriert das Geschäft mit Masken und Co. geradezu. Martina Hagenauer

Haben momentan alle Hände voll zu tun: Mitarbeitende der Sulser Goup bereiten Pakete mit Hygieneartikeln für den Versand vor. Foto: Sibylle Meier

Zur richtigen Zeit bereits mit den richtigen Produkten auf dem Markt. So kann man den Werdegang des ehemals kleinen Onlineshops der Sulser Group zusammenfassen. Einst ein kleiner «selbst gebastelter» Shop für Hygiene- und Arbeitssicherheitsprodukte, geniesst der Onlineshop heute einen ganz anderen Stellenwert innerhalb der Otelfinger Firma, die als Transportunternehmung gegründet wurde. Zwar verkauft die Sulser Trading & Services AG, eine Tochterfirma der Sulser Group, seit über zehn Jahren erfolgreich grosse Mengen an Flüssigseifen oder WC-Papier an Firmen, Hotels oder Spitäler. Doch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist der Bedarf ein ganz anderer. «Die Nachfrage nach Masken und Desinfektionsmittel ist geradezu explodiert», sagt Jürg Sulser, CEO und Verwaltungsratspräsident.