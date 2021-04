Studie zu Immobilien – Pandemie verändert Immobilienpreise an der Goldküste Nicht nur die Wohngemeinde ist für Hauskäufer zentral. Während der Pandemie ist es wichtiger geworden, wo genau im Dorf sich eine Wohnung befindet. Gute Mikrolagen haben deshalb zunehmend ihren Preis. Michel Wenzler

Eine Wohnung im Dorfzentrum ist zehn Prozent günstiger als im Uetiker Durchschnitt – und sogar bis zu zwanzig Prozent weniger teuer als am See oder an Hanglage. Archivfoto: Michael Trost

Ein Eigenheim in Küsnacht ist teuer, ein Haus in Oetwil eher günstig: Stimmt – doch nicht unbedingt. Dies verdeutlicht eine neue Studie der Zürcher Kantonalbank. Sie zeigt, dass es innerhalb einer Gemeinde erhebliche Unterschiede bei den Immobilienpreisen geben kann.

«Immobilieninserate können sehr irreführend sein.» Ursina Kubli, Leiterin Immobilien Research bei der ZKB

Bei Immobilieninseraten sei deshalb Vorsicht geboten, sagt Ursina Kubli, Leiterin Immobilien Research bei der ZKB. «Sie können auch sehr irreführend sein.» Das zeigt sich mitunter dann, wenn ein Anbieter ein Objekt in einer Wohngemeinde anpreist, die einen klingenden Namen hat. In Küsnacht oder Meilen zu wohnen, also in zwei Gemeinden mit tiefem Steuerfuss und schöner Lage am See, tönt zwar toll – ist es aber weniger, wenn das Haus an einer lärmigen Strasse oder in einem schattigen Tobel steht.