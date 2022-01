Elektronische Dienste – Pandemie zeigt Mängel im digitalen Service public auf Um die Gemeindeverwaltung weiter zu digitalisieren, spannen Kanton und Gemeinden zusammen. Astrit Abazi

Für viele digitale Dienstleistungen braucht es weiterhin Papierakten. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die letzten zwei Jahre haben den Gemeinden erneut vor Augen geführt, wie wichtig digitale Verwaltungsdienste sind. Der Onlinebezug von Dokumenten und elektronische Dienstleistungen haben an Beliebtheit gewonnen. Der Kanton hat deshalb letztes Jahr den sogenannten Blue Deal angekündigt: Damit soll der Service public rasch und durchgehend digitalisiert werden.

Dauerbrenner bei den digitalen Dienstleistungen sind in vielen Gemeinden der E-Umzug oder die Fristverlängerung für Steuererklärungen. Markant in Bülach ist die Wohnsitzbestätigung: Die Seitenansichten auf der Stadt-Website haben sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Es zeigen sich aber auch Unterschiede. «Zu den beliebtesten Onlinediensten auf der Website der Gemeinde Dielsdorf gehören Bestellungen von Heimatscheinen und Personenstandsausweisen», erklärt Gemeindeschreiber Nando Nussbaumer. «Dies liegt auch daran, dass der Zivilstandskreis Dielsdorf zwölf Gemeinden umfasst, womit wesentlich mehr Personen die erwähnten Dienstleistungen potenziell in Anspruch nehmen.»