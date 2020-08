Angst vor Gesundheitsrisiken – Panik wegen Aluminium in Deos? Unnötig! Aluminium wird über die Haut kaum aufgenommen, viel weniger jedenfalls als bislang angenommen. Daher beurteilen Behörden und Experten aluminiumhaltige Deos neu als «unproblematisch». Nik Walter , Tina Huber

Gegen Schweiss helfen nur aluminiumhaltige Antitranspirantien – Angst um die Gesundheit muss man deswegen keine haben Getty Images/iStockphoto

Aluminiumhaltige Antitranspirantien stehen seit Jahren in Verdacht, die Gesundheit zu schädigen oder gar Brustkrebs auszulösen. Auf immer mehr Produkten steht deshalb «0% Aluminium» – denn die Kundschaft will es so.