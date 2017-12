Zuversichtlich in die elektrische Zukunft

Wenn Peter Diamandis spricht, ist es mucksmäuschenstill im Saal. Der klein gewachsene, charismatische Gründer mehrere Silicon-Valley-Firmen und Mitbegründer der Singularity University, spricht ohne Skript mit ruhiger, tiefer Stimme, und was immer seine Lippen verlässt, elektrisiert das Publikum. Im Minutentakt fallen dem Zuhörer Erkenntnisse wie Schuppen von den Augen. Die erstaunlichen Fakten klingen in seinem Vortrag so einleuchtend, dass man sich wundert, nicht längst von selbst darauf gekommen zu sein.

Peter Diamandis erklärte uns in Los Angeles, wieso sich die Autohersteller weg vom Verbrennungsmotor und hin zum Elektroauto bewegen werden. Wieso die grossen Autokonzerne sich zu Mobilitätsanbietern, Softwareherstellern, zu Techfirmen wandeln werden. Und wieso autonomes Fahren kommen wird.

Das alles hat in seinen Augen nichts mit CO2-Emissionen, mit politischen Vorschriften, ja nicht einmal mit der Umwelt zu tun. Für Peter Diamandis ist diese Entwicklung so logisch und unausweichlich, wie es der Wechsel vom Kodak-Film zum Digitalfoto war, vom Schwarzweisskino zum Netflix-Streaming, wie es der Weg von riesigen Festplatten, die einst ganze Lagerhallen füllten, hin zum winzigen, tausendfach leistungsstärkeren Speicherchip war. Oder, um im Thema zu bleiben, von der Pferdekutsche zu chronisch verstopften Strassen.

Nur ist der Fortschritt heute noch viel, viel schneller. Die Kurve der technischen Entwicklung verläuft exponentiell, und sie schiesst derzeit beinahe senkrecht in Richtung Himmel. Ein Tempo, das uns zuweilen überfordert, das aber auch grosse Chancen eröffnet. Wie gesagt, wenn Peter Diamandis spricht, fällt es einem wie Schuppen von den Augen.

Die Energie? Kein Problem!

Der Anlass dieses inspirierenden Vortrags war ein Workshop von Volkswagen zum Thema Mobilität der Zukunft unter dem Slogan «Moving people forward». In welche Richtung gehen die Autohersteller, was fahren wir in zehn Jahren? Sowohl für Peter Diamandis als auch für Volkswagen ist der Elektroantrieb unausweichlich: «Die Sonne liefert das 8000-Fache der Energie, die wir Menschen derzeit jährlich verbrauchen», sagt Diamandis lächelnd und wischt damit das Energieproblem einfach vom Tisch. Die theoretischen Lösungen sind da, und die Technologie wird sich künftig so rasant entwickeln, dass deren Umsetzung in die Praxis in Diamandis’ Augen unweigerlich erfolgen wird.

Auch Volkswagen setzt in Zukunft voll auf den Elektroantrieb. Jürgen Stackmann, als Vorstandsmitglied für das Marketing, den Vertrieb und den Bereich After Sales zuständig, sieht die batterieelektrischen Fahrzeuge als mittelfristige Lösung, doch auch an Antriebsformen wie der Brennstoffzelle werde bei Volkswagen weiterhin geforscht und entwickelt. Und auch das autonome Fahren werde bald kommen, wenn auch noch rechtliche Hürden im Weg stehen. Stackmann ist überzeugt, dass wir in Europa in fünf bis zehn Jahren autonomes Fahren auf Level 3 oder 4 haben werden – vorerst einmal auf der Autobahn.

Stackmann betont aber auch, dass einige Teile der Erde von diesen Szenarien noch länger ausgenommen sind – Afrika oder Indien beispielsweise sind Märkte, in denen das Elektroauto noch länger nicht die Verbrennungsmotoren ablösen wird, in denen noch länger nicht autonom gefahren werden kann.

Volkswagen und viele andere Autohersteller werden also auch weiterhin noch konventionelle Autos verkaufen. VW will im Jahr 2025 eine Million rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge verkaufen – das wären rund 10 Prozent der derzeitigen Volkswagen-Verkäufe. Global werden derzeit rund 83 Millionen Neuwagen pro Jahr abgesetzt, Tendenz weiter steigend.

Um die Batterie herum gebaut

Wie für Volkswagen der Weg in die Elektromobilität aussieht, zeigten die Wolfsburger an der Los Angeles Auto Show anhand von drei Studien. Unter dem Kürzel I.D. werden die E-Autos von VW künftig vermarktet, und die Studien I.D. (Kompaktwagen), I.D. Crozz (Kompakt-SUV) und I.D. Buzz (Van) verkörpern drei Karosserieformen, die in Serie gehen werden; weitere Varianten, etwa eine grosse Limousine, werden folgen. Die Vermarktung wird sich ebenfalls verändern: Carsharing wird zunehmen, besonders in den Ballungsräumen, der Autoverkauf wird mehr und mehr virtuell vonstattengehen.

Für all diese E-Autos hat ­Volkswagen eine komplett neue Basis geschaffen: den modula-ren Elektrifizierungsbaukasten (MEB). Quer über die gesamten Konzernmarken können darauf Modelle aller Art und Grösse mit reinem Elektroantrieb gebaut werden – allein in die Entwicklung dieser Plattform hat VW 6 Milliarden Euro investiert.

Der MEB ist quasi um die Batterieeinheit herum gebaut; fast der ganze Fahrzeugboden ist mit Batterien ausgepflastert, der Schwerpunkt des Fahrzeugs ist somit tief, die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse ideal ausbalanciert. Die E-Autos haben dadurch einen langen Radstand, grosse Räder und kurze Überhänge – das sieht nicht nur schick aus, sondern bietet spürbare Vorteile im Innenraum. Weil ein Mitteltunnel entfällt und die Räder weit aussen stehen, ist deutlich mehr Platz vorhanden. Beispiel I.D.: Der Kompaktwagen hat den Fussabdruck eines Golfs, bietet im Innern aber den Platz eines Passats.

Volkswagen, so scheint es, hat die Zeichen der Zeit erkannt. Freilich muss der Konzern nach dem Dieselskandal in die Offensive, und freilich vermarktet VW diese neuen Erkenntnisse als heilbringende Einsichten – das tun alle anderen grossen Autobauer auch.

Ob es aber nun der politische Druck, die immer strengeren CO2-Vorschriften oder tatsächlich die Ausführungen von Peter Diamandis waren, die Volkswagen auf diesen Weg führten – so oder so, die Wolfsburger sind beim Thema Elektromobilität künftig bestimmt gut aufgestellt. (zuonline.ch)