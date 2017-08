Fürs Glück braucht es mehr als Muskeln

Nachgefragt

«Humor ist wichtiger als Äusserlichkeiten»

Mit dem Programm Bodytalk thematisieren Sie in Schulklassen das Körperbild. Was ist das Ziel?

Brigitte Rychen: Wir wollen zum Nachdenken über Schönheitsideale anregen. Wir möchten erreichen, dass sie sich weniger über ihr Aussehen definieren. Doch in den eineinhalb Stunden, welche die Workshops in der Regel dauern, ist natürlich nur ein erster kurzer Gedankenanstoss möglich.



Wie gehen Sie vor?

Zum Beispiel geben wir den Teilnehmern den Auftrag, sich eine Person auszudenken, die sie sehr gern haben. Sie sollen sich überlegen, was genau sie an dieser Person mögen. Eigenschaften wie Humor oder kommunikative Fähigkeiten erweisen sich dann regelmässig als wichtiger als Äusserlichkeiten. Das stimmt viele nachdenklich.



Hübsche Menschen haben aber erwiesenermassen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und bei der Partnersuche. Machen Sie da den Jugendlichen nicht etwas vor?

Es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass das Aussehen eine Rolle spielt. Doch häufig sind sogar junge Frauen und Männer unzufrieden mit ihrem Körper, die objektiv gesehen mindestens durchschnittlich attraktiv oder sogar sehr schön sind. Über diese Dinge zu sprechen, hilft ihnen weiter.



Die meisten jungen Frauen fühlen sich zu dick. Tragen nicht auch Kampagnen zur Prävention von Übergewicht dazu bei?

Tatsächlich können solche Kampagnen zu einer zusätzlichen Stigmatisierung von etwas molligeren Personen führen. Wenn man die Leute auffordert, einfach weniger zu essen und sich mehr zu bewegen, macht man es sich zu einfach. Man lässt psychische Komponenten ausser Acht. Viele Menschen essen nicht nur aus Hunger, sondern um sich zu beruhigen und von unangenehmen Gefühlen abzulenken. Während Männer häufig Sport treiben, um sich besser zu fühlen, fällt es Frauen schwerer, sich deshalb zu bewegen. Wir wollen den jungen Menschen diese Mechanismen bewusst machen.



Sie arbeiten seit gut zehn Jahren an diesem Thema. Haben Sie den Eindruck, dass sich der Körperkult in dieser Zeit verstärkt hat?

Ja. Wir werden oft von Schulen engagiert, die mit Essstörungen wie Anorexie konfrontiert sind oder wo sich Jungs beim Muskeltraining gegenseitig hochschaukeln. Wir hören auch von Kindern und Jugendlichen, die wegen ihres Aussehens gemobbt werden. Wenn wir dies in den Klassen ansprechen, löst das meist grosse Betroffenheit aus.



Heute haben fast alle Frauen einen Beruf und sind eigenständiger als unsere Mütter und Grossmütter. Anscheinend bauen sie ihr Selbstbewusstsein aber immer noch hauptsächlich auf ihrem körperlichen Erscheinungsbild auf. Wieso?

Das hat einerseits mit dem Internet und den sozialen Medien zu tun: 24 Stunden am Tag werden sie mit Bildern von perfekten Körpern bombardiert. Anderseits haben die Möglichkeiten der Optimierung zugenommen: Schönheitsoperationen sind heute allgegenwärtig und verfügbar. Da steckt eine ganze Industrie mit handfesten finanziellen Interessen dahinter.



Sind operative Eingriffe Ihrer Meinung nach grundsätzlich des Teufels?

So absolut würde ich das nicht sagen. Menschen haben stets und überall versucht, sich zu verschönern. Manchen mag die Chirurgie tatsächlich weiterhelfen, wenn sie mit einem einzelnen Körperteil unglücklich sind. Problematisch wird es, wenn eine Operation zur nächsten führt, die Zufriedenheit aber dennoch nicht zunimmt.

Interview: Andrea Söldi