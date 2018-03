Die neue Miss Schweiz kommt aus Spreitenbach

Die Schweiz hat eine neue Schönheitskönigin: Die 19-jährige Jastina Doreen Riederer wurde am Samstagabend in einer Live-Show in Baden AG zur Miss Schweiz 2018 gekürt. Damit löst sie Lauriane Sallin als Schönheitskönigin ab, die nach der letzten Austragung des Wettbewerbs 2015 stolze zweieinhalb Jahre im Amt war.

11 Kandidatinnen gingen heute Abend ins Rennen. Jastina konnte sich zuletzt gegen die anderen beiden Finalistinnen Michela Russo aus dem Tessin und Karen Molinari aus dem Kanton Waadt durchsetzen.