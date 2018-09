Daniel Küblböck bei Kreuzfahrt über Bord gegangen

Der deutsche Sänger und frühere «Superstar»-Kandidat Daniel Küblböck ist nach Angaben der Reederei Aida Cruises am frühen Morgen bei einer Kreuzfahrt nach Neufundland über Bord gegangen und wird seither vermisst. Es gebe Grund zur Annahme, dass der 33-Jährige gesprungen sei. Dies sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur DPA am Sonntag.

Derzeit finde im Seegebiet vor der kanadischen Küste in Zusammenarbeit mit der Küstenwache eine intensive Suche statt, erklärte das Unternehmen am Sonntag auf Anfrage. Das Kreuzfahrtschiff «Aidaluna» befand sich demnach auf dem Seeweg nach Neufundland, als am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) ein Mensch über Bord gesprungen sei. Ein Kabinencheck habe bestätigt, dass es sich bei dem Vermissten um Küblböck handelt.

Schiff kehrte zurück

Der Kapitän und die Crew hätten umgehend alle erforderlichen Massnahmen zur Rettung eingeleitet, erklärte die Reederei. Das Schiff wurde demnach vorsorglich gestoppt und kehrte an die entsprechende Stelle zurück. Die Suche mit Flugzeugen und Helikoptern dauerte am Sonntagnachmittag weiter an. Nach Angaben der Reederei war der 33-Jährige privat an Bord des Schiffes.

Bei Küblböcks Management war zunächst niemand erreichbar. Bekannt geworden war Küblböck durch die Castingsendung «Deutschland sucht den Superstar», seit dem vergangenen Jahr ist Daniel Kaiser-Küblböck der offzielle Name des Sängers.

Im Mittelmeer war im August eine britische Urlauberin nach zehn Stunden gerettet worden, nachdem sie vor der Küste Kroatiens von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt war. Nach zehn Stunden wurde sie von einem Schiff der Küstenwache in Sicherheit gebracht. Die Retter fanden sie rund 1,3 Kilometer entfernt von dem Ort, an dem sie ins Wasser gefallen war.

(sep/sda/afp)