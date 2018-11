Schauspieler Idris Elba zum «Sexiest Man Alive» gekürt

Hollywood-Superstars wie George Clooney, Johnny Depp und Brad Pitt waren schon «Sexiest Man Alive». In diesem Jahr geht die Auszeichnung nach London.

Idris Elba zum «Sexiest Man Alive» gekürt. (Video: Tamedia/AP)

Der britische Schauspieler und Musiker Idris Elba ist nach Ansicht des US-Magazins «People» der «Sexiest Man Alive». Die Zeitschrift kürte den Hollywood-Star zum diesjährigen Mann mit dem grössten Sex-Appeal, wie in der Nacht zum Dienstag bekannt wurde. Mit einem strahlenden Lächeln ziert Elba in Jeans, T-Shirt und Strickjacke das Cover der am Freitag erscheinenden Ausgabe.

«Ein Ego-Boost»

Der 46-Jährige gab sich überrascht von der Wahl. «Komm schon, auf keinen Fall. Wirklich?», meinte er «People» zufolge über seine erste Reaktion auf den Titel. Er habe sich selbst erst einmal kritisch im Spiegel betrachtet, als er von der Auszeichnung erfahren habe.

«Ich sagte: »Ja, du bist heute irgendwie sexy.« Aber um ehrlich zu sein, es war nur ein schönes Gefühl.» Für ihn sei es «eine nette Überraschung» gewesen – und mit Sicherheit «ein Ego-Schub».

Who'd have thought it! Thank you @people & all the fans for naming me #SexiestManAlive. Don't forget to grab your issue this week https://t.co/WI7eWfXOPB. I'm honoured & thankful. What’s even more important is your vote in the midterm elections. Your vote can make a difference!???????? pic.twitter.com/TBQapjxJsT