Trump überrascht mit neuer Frisur

US-Präsident Donald Trump beginnt am heutigen Montag seinen umstrittenen Staatsbesuch in Grossbritannien. Er flog an der Seite seiner Ehefrau Melania am Sonntagabend (Ortszeit) an Bord der Air Force One vom Militärstützpunkt Andrews bei Washington ab.

Video: So macht sich Sky über Trumps Besuch lustig

Vor seiner Reise nach London überraschte der US-Präsident mit einer für ihn völlig ungewöhnlichen Frisur. Statt mit der bekannten, wie betoniert wirkenden Tolle zeigte er sich bei einer Trauerfeier für die Opfer des Amoklaufs in Virgina Beach mit zurück gegeltem Haar. Seine Frisur erinnerte dabei etwas an diejenige des US-Schauspielers Michael Douglas. Offenbar hat Trump aber nicht vor, seinen Look nun dauerhaft zu verändern. Beim Aufbruch nach London trug der Präsident seine Haare wieder wie gewohnt.

Wieder der klassische Look: Trump spricht vor dem Abflug nach London zu den Medien. Bild: Keystone (red)