«Was es gab und gibt, sind sehr viele hübsche Mädels»

Es riecht süsslich, nach der typischen Club-Mischung am Tag danach, nach Putzmittel und Energy-Drink. Sebastian Goller, 30, Geschäftsführer von P1, des berühmtesten Clubs in München, und sein Vater Franz Rauch, 55, P1-Gesellschafter, sitzen am Dienstagvormittag im Büro. Zwei Tage vor der Jubiläumsfeier, 35 Jahre P1. Damals, als es losging, auf der anderen Seite des Haus der Kunst, surfte noch keiner auf der Eisbachwelle, dachte noch niemand an die später berühmte harte Tür des Clubs, und da brauchte es auch noch kein Betreiber-Team mit Social Media- und Marketing-Experten. Da kam Campino von den Toten Hosen einfach so, oder Jennifer Lopez, die Rolling Stones oder natürlich Oli Kahn. In 35 Jahren hat sich der Club verändert, der Junior- und der Senior-Chef erkennen auch einen Wandel der Stadt und der Gäste, zum Beispiel beim früheren und beim heutigen Kennenlernen.

Herr Rauch, wie oft hat Ihnen Ihr Vater die Geschichte vom Beginn des P1 erzählt?

Sebastian Goller – Oft! Die Anfänge hatten aber auch viele gute Geschichten.

Welche waren das?

Franz Rauch – Campino war in unserem ersten Jahr da. Seine Band und er sind in der Sendung «Formel Eins» in der Bavaria aufgetreten und kamen anschliessend zu uns zur Aftershow-Party. Und dann, ja, gab es ein kleines Handgemenge zwischen uns und denen. Wir waren den Hosen und ihren Roadies deutlich unterlegen. Ich selbst habe versucht zu schlichten, allerdings hatte ich dabei den Kopf zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und habe mir sauber eine eingefangen. Aber die Sache haben wir dann ohne bleibende Verstimmungen später auch wieder hingebogen.

Gleich im ersten Jahr kamen also die Hosen. Da war das P1 aber doch noch gar keine Marke, warum kamen die zu Ihnen?

Franz Rauch – Bernd Eichinger war da auch involviert und kannte sich natürlich aus. Aber es gab ja auch nicht so viele Clubs zu der Zeit. Eastside, Charly M, Namenlos, Greyhound gab es, klassische Diskotheken. Wir haben damals New Wave gespielt, waren von der Musik her anders als das andere Angebot. Und wir waren die erste Stehdisko, wir hatten keine 20 Sitzplätze, da war es von Anfang an eng, niemand sass. Da war es für die Kunden das Wichtigste, sich immer durch die Masse zu schieben. Das hat den Hosen offenbar gefallen. Wobei die bessere Geschichte noch die mit Tina Turner war.

«Von Anfang an kamen viele Prominente»: Franz Rauch, hier mit Sohn Sebastian Goller und dessen Mutter Nora Goller. Foto: Getty Images

Wie ging die?

Franz Rauch – Da hat der Marcel Avram an seinem Geburtstag Tina Turner mitgebracht und Michael Käfer (damaliger Mitbetreiber und Gastronom, Anm. d. Red.) hatte die Idee, dass wir 500-Mark-Scheine drucken lassen und auf die Tanzfläche regnen lassen. Die Scheine waren allerdings so täuschend echt gedruckt, dass wir da richtig Probleme mit den Behörden bekommen haben. Denn einige haben die Scheine mitgenommen und ... Aber da haben wir am Ende doch noch Glück gehabt.

Heute ist das P1 eine Marke, war das so geplant?

Franz Rauch – Na ja, dadurch, dass Michael Käfer, dessen Name durch seinen Vater ja in der Stadt schon sehr bekannt war, das P1 betrieben hat, kamen von Anfang an auch viele Prominente. Zum anderen hatten wir damals als eine von wenigen Lokalen eine Schankkonzession bis vier Uhr. Damals war die Zusammensetzung natürlich traumhaft, Käfer sagte immer «vom Punker bis zum Banker», weil wir Gäste aus allen Gesellschaftsschichten hatten.

Aber es waren ja eben auch so wenige Alternativen da. Heute gibt es Dutzende Clubs, das muss sich doch geändert haben.

Sebastian Goller – Es ist nicht mehr so wie früher. Einen Punker bekommen wir hier heute nicht mehr rein. Ob vom Preisgefüge her oder der Musik.

Einen Banker hingegen sicher noch immer. Wie kam es denn zu dieser heute so bekannten harten Tür, also dem Abweisen der Gäste vom Türsteher.

Franz Rauch – Einen Türsteher hatten wir von Anfang an, weil der Laden immer voll war, der war am Anfang auch nicht so gross. Das hat sich schnell entwickelt, wir hatten dann gleich feststehende Begriffe: Das ist ein Zweier, Vierer oder Siebener.

«Dieser Ort hat eine aussergewöhnliche Geschichte mit dem Beginn als Offizierscasino der US-Besatzer.»Franz Rauch, ehemaliger Besitzer des Nachtclubs P1

Was ist ein Siebener?

Franz Rauch – Einer, der jeden Tag da ist, ein richtiger Stammgast. Ein Zweier kam an zwei Tagen die Woche. Dementsprechend kamen die Gäste dann auch rein, unter anderem deshalb. Ein Siebener konnte auch Leute mitbringen, andere eher nicht. Aber am Anfang ging es nicht so sehr um eine harte Tür, sondern um eine gute Mischung.

Gab es denn das Türsteher-Prinzip als Vorbild aus anderen Städten, anderen Ländern?

Franz Rauch – Auch in München, da gab es einen Italiener, der im Eastside und im Charly M Türsteher war.

In den Jahrzehnten gab es auch mal eine P1-Aussenstelle zur Ski-WM in Garmisch, aber ein Franchise-Prinzip wie die Pacha-Macher mit 56 Läden weltweit nicht. Warum?

Franz Rauch – Weil dieser Ort eine aussergewöhnliche Geschichte hat mit dem Beginn als Offizierscasino der US-Besatzer. Ausserdem sind wir direkt neben einem der grössten innerstädtischen Parks der Welt. Und ein Club in einem Museum, das ist alles ziemlich einmalig.

Das Publikum mischt sich doch nicht.

Franz Rauch – Ich schaue mir jede Ausstellung an! Dann ist da ja auch noch die Eisbachwelle. Also die Umgebung ist schon sehr entscheidend für diesen Club.

«Früher war es schon auch ein bisschen willkürlich, wer reinkam und wer nicht.»Sebastian Goller, Betreiber des Nachtclubs P1

Gibt es die Welle auch schon seit 35 Jahren?

Franz Rauch – Die gab es schon immer. Früher haben die aber nur ein Bungee-Seil an einen Baum gebunden, sich auf ein daran befestigtes Holzbrett geworfen und sind gegen die Strömung dahingerattert. Das war eher ein Rumrutschen auf dem Wasser. Surfen kam später.

Das P1 hat sich irgendwann den Ruf erworben, dass hier vermögende ältere Herren am Tresen junge hübsche Frauen auf Drinks einladen. Wie kam es dazu?

Franz Rauch – Gar nicht. Das hat es in der Masse hier nie gegeben.

Hält sich aber hartnäckig als P1-Klischee.

Franz Rauch – Was es gab und gibt, sind sehr viele hübsche Mädels. Das ist uns auch sehr wichtig.

Braucht es heute noch eine Tür? Es gibt ja sehr viel Platz im P1, nach diversen Umbauten. Und so en vogue wie zu den besten Zeiten ist das P1 auch nicht mehr, dazu die grosse Konkurrenz.

Sebastian Goller – Die Tür ist etwas, mit dem man spielen kann. Früher war es schon auch ein bisschen willkürlich, wer reinkam und wer nicht. Heute muss man sich einfach gut anziehen. Jogginghose ist nicht unbedingt so passend. Die Mode hat sich natürlich verändert, und insofern muss ich auch die Türsteher immer mal neu instruieren.

«Das Grundprinzip eines Nachtclubs ist noch immer das gleiche, da gibt es viele Konstanten.»Sebastian Goller, Betreiber des Nachtclubs P1

Zum Beispiel?

Franz Rauch – Früher wäre einer mit einem Baseball-Cap kurz vor dem No-Go gewesen ...

Und Turnschuhe?

Franz Rauch – Gab es früher schon auch. Aber das Missverständnis ist doch folgendes: Es geht nie darum, was ich anhabe, sondern darum, was ich tragen kann. Danach wird ausgewählt. Manche sehen in einer Jeans schlecht aus, auch wenn es die teuerste ist, die man kriegen kann.

Mit welcher Veränderung haben Sie als Sohn bei der Stabübergabe am meisten Unmut ausgelöst?

Sebastian Goller – Das Grundprinzip eines Nachtclubs ist noch immer das gleiche, da gibt es viele Konstanten, auch die Altersstruktur der Gäste zwischen 18 und 35 ist unverändert. Wo wir uns aber schon oft uneins sind, das ist das Thema: Umgang mit sozialen Netzwerken.

Also die Flyer- und Plakate-Generation gegen die Instagramer.

Franz Rauch – Früher gab es keine Position Marketing und Social Media. Heute geht es nicht mehr ohne, du musst auf Facebook und Instagram präsent sein.

Wirklich?

Sebastian Goller – Man erreicht sonst die Leute so schwer. Du musst in deren Handy auftauchen, sonst existierst du für die jungen Leute nicht mehr. Beispiel Live-Konzert: 90 Prozent der Leute machen ein Video. Aber nicht, um es noch einmal anzuschauen, sondern um es zu posten. Sonst waren sie nicht da.

«Früher hat ein DJ vier Mal in der Woche bei uns gespielt. Heute brauchst du zwei DJs in einer Nacht.»Franz Rauch, ehemaliger Betreiber des Nachtclubs P1

Also kommen die Gäste ins P1 und posten erst einmal, wo sie sind?

Sebastian Goller – Häufig ja. Die aktuelle Generation zeigt gerne, wo sie ist. Auch um den Freunden mitzuteilen, dass sie vorbeikommen sollen. Es geht immer darum, die Neugier der Follower zu wecken und sich selbst darzustellen.

Seit ein paar Jahren gibt es viel mehr P1-Events mit je einem bestimmten Motto. Warum dieser Trend?

Sebastian Goller – Die Leute mögen das, Events, etwas Besonderes.

Franz Rauch – Man muss einfach zu allem eine gute Geschichte erzählen können. Wir hatten neulich zum Beispiel die Engtanz-Veranstaltung. Das ist eine Eventreihe aus Berlin und da kam ein ganz anderes Klientel.

Engtanz? Was ist da die Geschichte?

Sebastian Goller – Es werden Liebeslieder gespielt.

Früher hiess das Schieber.

Sebastian Goller – Genau.

Aber es ist keine Single-Party?

Sebastian Goller – Nein.

Und die tanzen dann zu Liebesliedern?

Franz Rauch – Ja, das geht schon, es gibt zwei verschiedene Areas mit unterschiedlicher Musik. Solche Events funktionieren. Die Leute haben eine grosse Auswahl und können sich die Angebote eben aussuchen. Und sie sind international auch weggeh-erfahren. Ohne Events geht es deshalb nicht mehr. Das gleiche gilt bei der Musik.

Verschiedene Angebote?

Franz Rauch – Früher hat ein DJ vier Mal in der Woche bei uns gespielt. Heute brauchst du zwei DJs in einer Nacht. Auch hier: Es gibt ein grosses Angebot, die Leute wissen viel mehr, kennen die DJs und suchen sich das aus, worauf sie Lust haben. Da muss mittlerweile auf Neudeutsch das Line-up stimmen. Manche DJs sind dementsprechend kaum mehr zu finanzieren. Die ganze Sache hat sich ja gedreht. Red Bull hat heute eine DJ-Akademie.

Damit sie die DJs in die Clubs mit ihren Getränken schicken können. Ist die Getränkekarte im P1 noch so wie vor 35 Jahren?

Franz Rauch – Nur eines ist anders: Früher hat man viel Tequila getrunken, das macht heute kein Mensch mehr.

Sebastian Goller – Kommt aber wieder, glaube ich.

Wie haben sich die Gäste verändert in der Zeit?

Sebastian Goller – Sie sind ungeduldiger. Da gibt es kein entspanntes Umsehen. Leider hängen die meisten immer sofort am Handy. Die Leute sind es nicht mehr gewohnt, zu warten und sich miteinander zu beschäftigen.

Franz Rauch – Früher hat man eben Leute beobachtet. Heute dauert es länger, bis die Gäste sich auf die wirkliche Umgebung konzentrieren. Und durch das Online-Dating verlieren wir sehr viele. Die sitzen daheim und machen 20 Dates aus. In der Zeit hätten sie auch herkommen und wirklich jemanden kennenlernen können. Früher hat man sich schön gemacht und ist losgezogen und hat zwei oder drei Damen einen Drink spendiert, bis man ein erstes Gespräch geführt hat oder mit einem Mädel tanzen konnte. Das hatte noch mehr Reiz als heute die ganze Online-Anbahnung.

«Bastis Oma, hat immer gesagt: ‹Gastronomie lebt man oder lässt man.›»Franz Rauch, ehemaliger Betreiber des Nachtclubs P1

Wie stark betrifft Sie die Mietpreis-Entwicklung in München?

Franz Rauch – Wir zahlen sehr viel, weil wir eine Umsatzpacht haben bei der Haus-der-Kunst-Stiftung und auch glücklicherweise viel Umsatz machen. Ich habe es aber auch selbst erlebt bei meinem «Bussi Bussi»-Gastro-Projekt an der Theresienwiese vor zwei Jahren, da muss man schnell sechsstellige Beträge investieren, und dann wird die Luft dünn. Aktuell steht das ehemalige Gesundheitshaus in der Dachauer Strasse leer. Das ist schon ein Problem.

Merken Sie es am Publikum, wer sich die Stadt noch leisten kann?

Franz Rauch – Langzeitstudenten haben wir keine mehr. Gottseidank haben wir den Speckgürtel. Von Garmisch bis Landshut kommen unsere Gäste.

Manche interpretieren das als Abstieg in der Münchner Gäste-Gunst, dass der Club heute vor allem Publikum aus dem Umland anzieht. Herr Goller, Ihr Vater hat 35 Jahre durchgehalten, wie lange schaffen Sie den Job?

Sebastian Goller – Das ist schon sportlich, was er vorgelegt hat.

Franz Rauch – Als der Basti noch im Kindergarten war, fragte die Kindergärtnerin ihn einmal, was der Vater macht. «Den ganzen Tag schlafen», war die Antwort. Klar hat das Leben Einschränkungen. Meine Mutter, Bastis Oma, hat immer gesagt: «Gastronomie lebt man oder lässt man.» Er lebt sie. (Süddeutsche Zeitung)