Flugzeug mit 100 Passagieren stürzt in Mesiko ab

Im Norden Mexikos ist ein Flugzeug mit 100 Menschen an Bord verunglückt. Nach Angaben lokaler Medien wurden bei dem Absturz in der Nähe des internationalen Flughafens Guadalupe Victoria im Bundesstaat Durango am Dienstag rund 80 Menschen verletzt.

El secretario de Comunicaciones y Transporte @gruizesp confirmó que en el avión viajaban 94 pasajeros y 4 tripulantes #Vuelo2431 #Durango pic.twitter.com/COg4cvCzXL — Incidencia_Mx (@IncidenciaMx) 31. Juli 2018

Local media reports say an Aeromexico airline flight has crashed shortly after taking off from Guadalupe Victoria International airport in Durango in Mexico — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 31. Juli 2018

Nähere Details zur Absturzursache und möglichen Todesopfern gab es zunächst nicht. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah dutzende leicht verletzte Passagiere, die das in Rauch gehüllte und auf einem Feld stehende Flugzeugwrack verliessen. Die Passagiermaschine sei kurz nach dem Start abgestürzt.

Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información. — Aeroméxico (@Aeromexico) 31. Juli 2018

Man habe Kenntnis von einem Vorfall in Durango, teilte zudem die Fluggesellschaft Aeroméxico in der Nacht auf Mittwoch per Twitter mit. Informationen zu dem Unfall würden geprüft.

Einsatz- und Sicherheitskräfte seien auf dem Weg zur Unglücksstelle, hiess es ausserdem vom Gouverneur Durangos, José Aispuro, auf Twitter. (chk/sda)