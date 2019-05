127 Fr. für Stadelhofen-Oerlikon – die SBB-App spielt verrückt

«Hoppla! Verbindungsangebote fehlgeschlagen» – diese Meldung erscheint am Montagmorgen, wenn Benutzer versuchen über die SBB-App ein Ticket zu kaufen. Doch schon bei der Auswahl des Billetts erscheint Erstaunliches: Eine Leserin wollte ein Ticket von Zürich Stadelhofen nach Bülach lösen. Laut der App hätte sie das 127 Franken gekostet.

Die SBB bestätigen auf Anfrage, dass derzeit sowohl mit der App als auch Online keine Tickets gekauft werden können. Es handle sich um eine technische Störung. Fachleute würden mit Hochdruck an der Behebung arbeiten. «Wann die Online-Kanäle wieder funktionieren, können wir noch nicht sagen», heisst es bei den SBB.

Wegen einer technischen Störung können derzeit in der App SBB Mobile und Online keine Tickets gekauft werden. Die Fachleute arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Billette können derzeit nur am Billettautomaten und am Schalter gekauft werden.