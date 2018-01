2 Tote und 65 Verletzte bei Erdbeben in Peru

Bei einem Erdbeben vor der Küste Perus sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 65 Menschen seien verletzt worden, sagte der Chef des Katastrophendienstes Indeci, Jorge Chávez, dem Nachrichtensender RPP.

M7.3 #earthquake (#sismo) strikes 218 km SE of #Ica (#Peru) 25 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/lotp4rl5nX