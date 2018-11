21-Jähriger in Park erschossen

In einem Park in Yverdon-les-Bains VD wurden am Samstagabend Schüsse abgegeben. Ein 21-Jähriger wurde dabei getroffen. In der Nacht ist er im Spital verstorben.

Gegen 22.30 Uhr hatten Passanten den am Boden liegenden Mann im Im Park «4 Marronniers» entdeckt. Sie riefen sofort Hilfe. Mit einem Rettungshelikopter der Rega wurde der schwer verletzte Mann ins Spital geflogen.

Augenzeugen hatten laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Waadt gesehen, wie mehrere Personen in Eile den Tatort verliessen. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Tragödie im Zusammenhang mit Drogenkriminalität steht. Eine strafrechtliche Untersuchung wurde eingeleitet.

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet durch zuonline.ch.