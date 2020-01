Sechs Tote nach Schiesserei in Baden-Württemberg

Nach Schüssen in einer Gaststätte in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs kamen am Freitag sechs Menschen ums Leben. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei Aalen.

Die Schüsse waren am Freitagmittag vor und in einem Gebäude im Ort im Landkreis Schwäbisch Hall gefallen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen liege ein «Beziehungsverhältnis» vor, teilte die Polizei mit. Der mutmassliche Täter und die Opfer sollen sich gekannt haben.

Weitere Angaben machte die Polizei dazu zunächst nicht. Hinweise auf weitere Täter gab es nicht. Zur Identität des Verdächtigen äusserten sich die Ermittler zunächst ebenfalls nicht.

Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Am späten Freitagnachmittag wollen sich Polizei und Staatsanwaltschaft zum Stand der Ermittlungen äussern.

#BREAKING German police confirm six people were killed and two seriously injured in a shooting in the town of Rot am See near Heidelberg pic.twitter.com/0DcTJsEH4G