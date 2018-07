38-Jähriger von 80-Jährigem durch Stiche schwer verletzt

Am Basler Centralbahnplatz wurde ein 38-jähriger Mann gegen 19 Uhr bei einem Angriff mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft schrieb in ihrer Medienmitteilung, dass sich der 38-Jährige auf einer Sitzbank vor dem Eingang zum Bahnhof SBB aufhielt. Ein älterer Mann näherte sich ihm plötzlich und griff ihn mit einer Stichwaffe an. Das Opfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden.

Noch vor Ort konnte der mutmassliche Täter, ein 80-jähriger Schweizer, durch Mitarbeitende der Securitrans zurückgehalten werden. Der 80-Jährige wurde durch die Polizei festgenommen. Der genaue Tathergang und der Grund des Angriffs sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie des Instituts für Rechtsmedizin. (kha/anf/sda)