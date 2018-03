Acht Terror-Verdächtige in Belgien verhaftet

Gemäss Informationen von «La Dernière Heure» fanden die Razzien am Sonntag unter anderem in Brüssels berüchtigtem Stadtteil Molenbeek statt, das als «Hauptstadt des Terrors» Schlagzeilen machte. Die Nachrichtenagentur AFP bestätigte, dass acht Personen verhaftet worden sind.

Sie stehen unter dringenden Verdacht, einen Terrorangriff geplant zu haben. Sie sollen noch heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Nach ersten Informationen wurden bei den Razzien weder Waffen noch Sprengstoff entdeckt.

Terreurverdachten opgepakt in België. https://t.co/aONUC0Hvl7 via @telegraaf De huiszoekingen vonden volgens de krant zondag plaats in de Brusselse deelgemeente Molenbeek en de Vlaamse plaatsen Mechelen en Geraardsbergen.