Achtung vor Glatteis und Bodennebel

Wer heute Morgen das Haus verlässt, sollte vorsichtig sein: Bei Temperaturen zwischen -2 Grad in Zürich, Basel, Luzern und Chur sowie -4 Grad in St. Gallen herrscht derzeit in zahlreichen Regionen der Schweiz Glatteis-Gefahr. Zudem muss man sich laut «SRF Meteo» vor Bodennebel in Acht nehmen.

Achtung Bodennebel! Der tritt zum Teil abrupt auf. Entsprechend ist das Tempo anzupassen, vor allem auf Autobahnen. Zusätzlich rutschige Strassernverhältnisse.

^FB pic.twitter.com/dSDjOHZupL — SRF Meteo (@srfmeteo) 4. Februar 2019

Doch bald ist Besserung in Sicht: Heute Nachmittag sollen die Temperaturen bereits über dem Nullpunkt liegen. In den Bergen soll, wie «SRF Meteo» auf Twitter vermeldet, gar die ganze Woche über sonniges Wetter herrschen und das bei milden Temperaturen. Im Flachland soll das Thermometer aufs Wochenende hin auf bis zu 7 Grad klettern.

Wer diese Woche Ferien hat, hat den 6er im Lotto gezogen! Nicht nur heute: viel #Sonne auf den Bergen und #Nebelfelder im #Mittelland. Immer milder. Heute um 2, am Freitag bis 7 Grad.

^FB pic.twitter.com/oLNosGso9N — SRF Meteo (@srfmeteo) 4. Februar 2019

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet von zuonline.ch. (TA)