Äthiopien kann gefundene Black Boxes nicht auswerten

Die Black Boxes der in Äthiopien abgestürzten Boeing 737 Max 8 sollen zur Auswertung nach Europa gebracht werden. Ein Sprecher der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines sagte am Mittwoch, dieFlugschreiben würden in ein europäisches Land gebracht, welches, sei aber noch nicht entschieden.

Zuvor hatte die Airline erklärt, Äthiopien habe nicht die nötige Ausrüstung, um den Flugdatenschreiber und den Stimmenrekorder auszuwerten.

Die beiden Flugschreiber waren am Montag am Absturzort in der Nähe von Addis Abeba geborgen worden. Die Maschine vom Typ Boeing 737 MAX 8 war am Sonntagmorgen verunglückt. Dabei kamen 157 Menschen ums Leben.

Video: 157 Tote bei Flugzeugabsturz in Äthiopien

Es war bereits das zweite Unglück innerhalb eines halben Jahres mit dem Flugzeugtyp. Im Oktober war eine Boeing 737 Max 8 der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air kurz nach dem Start verunglückt. Es ist höchst ungewöhnlich, dass binnen kurzer Zeit zwei Flugzeuge eines neuen Modells abstürzen. Maschinen des Typs dürfen inzwischen in zahlreichen Ländern vorerst nicht mehr fliegen. (fal/afp)