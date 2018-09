Art-Déco-Gebäude in Liverpool brennt

Im englischen Liverpool ist am Sonntagabend ein Grossbrand in einem berühmten Art-Déco-Gebäude ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand gegen 20 Uhr am Abend zunächst das Dach des Littlewoods Building in Flammen, anderthalb Stunden später waren bereits rund 40 Prozent des Gebäudes betroffen. Berichte über mögliche Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Er hoffe, dass das Gebäude gerettet werden könne, schrieb Liverpools Bürgermeister Joe Anderson im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Absolutely heartbreaking news that the iconic Littlewoods Building is ablaze, looks pretty bad at this stage, let’s hope and pray its salvageable. https://t.co/xOuRHcy60W — Joe Anderson (@mayor_anderson) 2. September 2018

Das Littlewoods Building stammt aus dem Jahr 1938. Es stand seit 2003 leer. Eine Reihe von Projekten für eine neue Nutzung des Gebäudes waren in der Vergangenheit fehlgeschlagen. Das Gebäude war zuletzt verkauft worden und sollte für Film- und Fernsehstudios genutzt werden.

(chk/AFP)