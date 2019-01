Auf kälteste Nacht folgen Wolken und Schnee

Es war kalt in der Nacht auf Samstag. «SRF Meteo» spricht gar von der kältesten Nacht in diesem Winter mit Tiefstwerten von -27 Grad in La Brévine NE, -21,3 Grad in Samedan, -15,2 Grad in La Chaux-de-Fonds NE, -14,6 Grad in Davos und -14,2 Grad in Gourtelary BE. In St. Gallen wurden -8,1 Grad gemessen, in Delémont -7,7.

#Frostig-#Kalt: -27.0 Grad in La Brévine/JU. In diesem Winter war es dort noch nicht so kalt. Auf der Alp Hintergräppelen sind es sogar -27.4 Grad, via @Kryophil. ^is pic.twitter.com/flWTSilICM — SRF Meteo (@srfmeteo) 19. Januar 2019

Kaum an einem Ort in der Schweiz seien die Temperaturen über 0 Grad gestiegen. Einzig am Genfersee und im Süden ist es nicht zu frostigen Temperaturen gekommen.

Wolken und Schneeflocken

Wie MeteoNews mitteilt erwartet uns ab Sonntag ein weiterer Abschnitt mit winterlichem Wetter und zeitweise Schnee. Das wetterbestimmende Hochdruckgebiet Brigida wandert heute langsam gegen Osteuropa weiter. Die Schweiz gerät somit zunehmend in den Einfluss von tieferem Luftdruck und das dazugehörende Tief zieht von den Britischen Inseln in den Mittelmeerraum.

Nach einem besonders in den Bergen sonnigen Samstag mit perfekten Bedingungen für die Lauberhorn-Abfahrt ziehen in der Nacht auf Sonntag dichtere Wolken auf. Vor allem in der Westhälfte und in der Nordschweiz sind während der Nacht lokal Schneeflocken möglich. Am Sonntag geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter, die Sonne zeigt sich nur wenig. Dazu sind wiederum besonders im Westen und im Norden zeitweise ein paar Schneeflocken zu erwarten.

Chancen gering, Mondfinsternis zu sehen

Gegen Westen und in der Nordwestschweiz kann sich am Nachmittag in den tiefsten Lagen teils auch Regen darunter mischen. Die Niederschlagsmengen bleiben aber gering. In der Nacht auf Montag und auch am Montag bleibt die hochnebelartige Bewölkung im Flachland meist hartnäckig.

Die Chancen, die Mondfinsternis am Montagmorgen im Norden zu Gesicht zu bekommen, sind daher eher gering. Im Westen, Wallis sowie Tessin stehen die Chancen besser. Die totale Mondfinsternis beginnt in Zürich um 05.41 Uhr und dauert bis 06.43 Uhr.

Hochnebel und Frost

Auch über den Bergen halten sich am Montag zuerst noch dichte Wolken, tagsüber kommt zeitweise die Sonne raus. Am Dienstag zeigt sich das Wetter nochmals ähnlich, vor allem in den Bergen ist tagsüber viel Sonnenschein zu erwarten.

Im Flachland löst sich der Hochnebel nur langsam auf. Die Temperaturen bewegen sich am Montag und Dienstag zwischen 0 bis 3 Grad. Im Süden gibt es bis Dienstag teilweise sonniges Wetter mit Temperaturen um 5 bis 6 Grad.

Gegen Wochenmitte und -ende gehen die Temperaturen nochmals zurück und es muss mit frostigen Nächten gerechnet werden. Auf der Alpensüdseite kann es am Mittwoch teils etwas schneien, danach kommt die Sonne langsam wieder zurück. Das Ganze ab Mittwoch bei 2 bis 4 Grad.

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet von zuonline.ch. (TA)