Autofahrer kracht in Lugano gegen Mauer und stirbt

Bei einem Autounfall im Tessin ist am Montag ein 49-jähriger Schweizer ums Leben gekommen. Er verlor die Kontrolle über sein Auto, kam von der Strasse ab und fuhr voller Wucht in eine Mauer.

Der Unfall ereignete sich um 16.45 Uhr in einem Quartier in Lugano auf der Höhe eines Industriegebiets, wie die Kantonspolizei Tessin am Montag mitteilte. Die Feuerwehr musste den schwerverletzten Mann aus dem Auto befreien.

Er wurde in ein Spital gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Weshalb der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Strasse abgekommen ist, ist noch unklar. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. (fur/sda)