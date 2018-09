Axt-Attentäter von Flums soll drei Jahre ins Gefängnis

Die Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen klagt einen Letten unter anderem wegen mehrfachen versuchten Mordes an. Dies teilt die Staatsanwaltschaft in einem Schreiben am Dienstagmorgen mit. Der Beschuldigte steht in Verdacht am 22. Oktober 2017 in Flums mehrere Personen verletzt zu haben.

Die Jugendanwaltschaft klagt den Beschuldigten wegen mehrfachen versuchten Mordes, versuchter Brandstiftung, mehrfacher einfacher Körperverletzung, Sachbeschädigung und mehrfacher Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz an und beantragt einen Freiheitsentzug von drei Jahren sowie eine Busse von 500 Franken. Ferner soll eine geschlossene Unterbringung angeordnet werden.

Die Untersuchung der Kantonspolizei St. Gallen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin sei abgeschlossen, so die Staatsanwaltschaft weiter. Der Beschuldigte leidet gemäss forensisch-psychiatrischem Gutachten an einer schweren psychischen Störung. Seit Ende März befindet sich der 18-Jährige im Rahmen einer vorsorglichen Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.