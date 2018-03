Bankräuber flüchten in grauem Kastenwagen

Am Donnerstagnachmittag ging um 14.40 Uhrbei der Kantonspolizei Bern ein Alarm aus der UBS-Filiale in Niederbipp BE ein. Mehrere dunkel gekleidete Männer hatten das Gebäude betreten und von einer Angestellten Bargeld verlangt, wie die Polizei schreibt.

Die Bankräuber ergriffen danach mit einem grauen Kastenwagen die Flucht in unbekannte Richtung. Zahlreiche Polizeipatrouillen der Kantonspolizeien Bern und Solothurn suchten bis am Abend vergeblich nach den Tätern.

Niederbipp/Zeugenaufruf: Unbekannte verüben Raub auf Bankhttps://t.co/AKC3YJj9mA — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 1. März 2018

Leser meldeten einen Grosseinsatz der Polizei im Raum Niederbipp. «Die Polizei ist überall», sagt ein Leserreporter zu zuonline.ch. Bei der Autobahnausfahrt und bei den Strassen nach Oensingen und nach Egerkingen kontrollieren bewaffnete Beamte den Verkehr. «Die Polizei macht Kontrollen in beide Richtungen auf der Strasse von Niederbipp nach Wiedlisbach und auch Richtung Oberbuchsiten.» Es seien mindestens sieben Streifenwagen und zivile Polizeiautos im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau leitet die Ermittlungen zum Raubüberfall. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter 031 634 41 11 melden.

Die Polizei riegelte Strassen von und nach Niederbipp ab. Karte: Google

Niederbipp grenzt an Oensingen, das im Kanton Solothurn liegt. Die UBS wollte auf Anfrage keine Stellung nehmen. (oli)