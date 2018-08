Mehrere Verletzte bei Schiesserei in London

Bei einer Schiesserei an einer Londoner U-Bahnstation sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Es handele sich aber nicht um einen Terrorakt, teilte Scotland Yard auf Anfrage mit.

Officers are at the scene of a shooting in #Kingsbury Road at 9.45pm on Monday. Not terror related. Three people taken to hospital, none believed to be life-threatening. #Brent officers investigating alongside #Trident colleagues.