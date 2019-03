Bericht: Drei Schweizer sterben in Lawine in Schottland

Am höchsten Berg Grossbritanniens im Norden Schottlands ereignete sich am Dienstag ein Unglück. Nach einer Lawine kamen drei Personen ums Leben, die vierte wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Laut der Zeitung «Blick», die sich auf einen Bericht des britischen «Telegraph» stützt, soll es sich bei den verunglückten Kletterern um Schweizer handeln. Das EDA in Bern hat diese Vermutung allerdings noch nicht bestätigt.

«Wir haben alles getan, was wir konnten. Es ist eine schreckliche Tragödie», wird Donald Paterson, der Leiter des Rettungsteams, im Artikel zitiert. Einer der Bergsteiger sei ziemlich schnell gestorben, der andere sei eine halbe Stunde lang reanimiert worden, habe aber leider nicht reagiert. Der dritte sei gestorben, als er den Berg hinuntergebracht worden sei.

Offenbar hat der schottische Wetterdienst das Lawinenrisiko am Ben Nevis hoch eingestuft. Trotz Sturm Gareth hätten sich die Touristen entschieden, die Tour zu starten. (fal)