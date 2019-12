Berichte über Schüsse in Berlin

Rund um ein Café nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist es am Montagmittag zu einem grösseren Polizeieinsatz gekommen. Der Grund dafür war zunächst unklar.

Nach Aussagen von Zeugen sollen in dem Café an der Kreuzung Schüsse gefallen sein. Die Polizei-Pressestelle bestätigte das zunächst nicht. Ambulanzwagen waren nicht vor Ort. Auf Twitter schrieb die Polizei Berlin, dass im Bereich der der Friedrichstrasse ein Einsatz stattfinde. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben.

Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstrasse statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung Friedrichstrasse und Kochstrasse ab. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser. (aru/SDA)