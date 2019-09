Brennendes Schiff vor Kalifornien in Seenot – mehrere Tote befürchtet

Nahe der Insel Santa Cruz soll ein Schiff mit 39 Menschen an Bord in Brand geraten sein. Mehrere Rettungsteams seien entsandt worden, berichtete die Küstenwache am Montag auf Facebook.

Wie US-Medien berichten, konnten fünf Menschen in der nächtlichen Dunkelheit gerettet werden, 34 Passagiere werden noch vermisst.

BREAKING NEWS: The Coast Guard has launched multiple rescue assets along with assets from local agencies to assist more than 30 people in distress on a 75ft boat near Santa Cruz Island. More details will be available later as this operation continues.