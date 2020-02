Verdacht auf Coronavirus in Swiss-Maschine

Vor rund einer Stunde ist der Flug LX15 von New York am Zürcher Flughafen planmässig gelandet. Gemäss einem Leser-Reporter empfingen Einsatzkräfte das Flugzeug am Boden. Auf Anfrage bestätigt Swiss-Mediensprecher Florian Flämig den Sachverhalt: «Auf dem Flug nach Zürich kam bei einem Kabinenmitglied der Verdacht auf, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben.» Die Identität der betroffenen Person sei noch unbekannt, Abklärungen würden laufen, so Flämig. Die Swiss habe in Absprache mit dem Flughafen Zürich den Pandemieplan ausgelöst.

Das Crewmitglied sei jedoch ausser Dienst mitgeflogen und habe keinen Service gemacht. «Daher kam diese Person auch weniger in Kontakt mit anderen Passagieren», sagt Flämig.

Update folgt... (red)