Meteorologen erwarten das nächste grosse Gewitter

Am Abend und in der Nacht auf Dienstag sind laut Meteonews lokal heftige Gewitter möglich. Auch Starkregen, Hagel und Sturmböen sind nicht ausgeschlossen.

Wer sich draussen aufhält, sollte laut den Meteorologen mit kräftigen Platzregen rechnen. In der Region um Bern gilt eine starke Unwetterwarnung – es besteht die Gefahr von heftigem Starkregen. In der Stadt Zürich, in Winterthur, dem Tösstal, im Zürcher Oberland, im Unteren Toggenburg und im Kanton Glarus besteht Gefahr vor Blitzeinschlägen.

Im Raum Bern und im Raum Zürich/Ostschweiz warnen Meteorologen vor Starkregen und Blitzschlägen. (Karte: Meteonews)

Am Dienstag ab geht es ab dem Nachmittag mit dem nassen Wetter weiter. Besonders in den Bergen und im Süden sind Platzregen und Gewitter möglich. (oli)