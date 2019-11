Der erste Kälteeinbruch im Herbst

1.5 bis über 2 Grad zu warm und praktisch überall deutlich zu nass – so verlief der Oktober 2019. Nun scheint aber der Winter doch langsam an die Türe zu klopfen. In einem Tweet schrieb SRF Meteo am Donnerstagmorgen von einem «Kaltstart in den Tag». An vielen Orten der Schweiz wurden nämlich frühmorgens Minustemperaturen gemessen. So herrschten in Thun um 04.40 Uhr lediglich -0,9 Grad.

Kaltstart in den Tag: stellenweise auch in tiefen Lagen #Frost ???????. In #Thun/BE aktuell -0.9 Grad, das ist dort der erste Frost der Saison. #brrr ^jz pic.twitter.com/hDJMlzyh91 — SRF Meteo (@srfmeteo) November 7, 2019

Laut SRF Meteo waren die Temperaturen erstmals in dieser Saison frostig. Dies melden auch die Meteorologen von MeteoNews: «An einzelnen Orten gab es heute den ersten Frost», bestätigen sie auf Anfrage von 20 Minuten. Letzerer trete jedoch viel zu spät auf: «Eigentlich sollte jeweils in der zweiten Oktoberhälfte bereits Frost liegen.»

Heute Morgen gibt es im #Flachland ganz lokal den ersten #Frost in diesem Herbst. Dies ist in diesem Jahr spät der Fall, normalerweise erfolgt der erste Frost früher. Auf den ersten Schnee im Flachland müssen wir mindestens bis Mitte nächster Woche warten. (rp) pic.twitter.com/lX9algqRU9 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) November 7, 2019

Schnee ist im Flachland möglich

Tagsüber dürften die Temperaturen am Donnerstag in der ganzen Schweiz nicht über 10 Grad ansteigen. Gemäss dem Wetterbericht von MeteoNews soll das bis nächste Woche auch so bleiben. Für die Meteorologen besteht sogar die Möglichkeit, dass es ab Mitte nächster Woche bis ins Flachland schneit.

(red)