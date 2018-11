«Die Wälder sehen von oben aus wie ein riesiger Tisch»

Die Zahl der Unwetter-Toten auf Sizilien ist am Sonntagvormittag auf zwölf gestiegen. Feuerwehrleute bargen in der Provinz Agrigent die Leichen von zwei Personen, deren Auto von einem Hochwasser führenden Bach mitgerissen worden war.

Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. In der Nacht hatten Taucher bei einem «dramatischen Einsatz» neun Leichen aus einem überfluteten Landhaus in Casteldaccia unweit von Palermo geborgen.

Dort war der Pegel eines Flusses wegen der heftigen Regenfälle rapide gestiegen, wie italienische Medien berichteten. Bei den Toten handle es sich um Angehörige zweier Familien, unter ihnen Kinder im Alter von drei und 15 Jahren. Ein weiterer Toter wurde in Vicari gefunden. Ausserdem wird ein Arzt in der Kleinstadt Corleone vermisst.

#Montevago (AG) #4nov #maltempo, nella notte i #vigilidelfuoco hanno tratto in salvo 14 persone che erano rimaste bloccate in una struttura alberghiera a causa dell’esondazione del fiume Belice #salvataggiquotidiani pic.twitter.com/tIEbN6NaTY — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 4, 2018

Intervento drammatico a #Casteldaccia (PA): recuperati dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco in una casa di campagna i corpi di 9 persone travolte dall’acqua. Si tratta di padre, madre, figli e nonni #4nov ore 1:25 #maltempo #sicilia — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 4, 2018

«Eine entsetzliche Tragödie hat uns getroffen», sagte der Bürgermeister von Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, laut der Nachrichtenagentur Ansa. Der Fluss habe nie eine Gefahr dargestellt. Ansa berichtete zudem von einem weiteren Toten, der im sizilianischen Vicari gefunden worden sei.

«Apokalyptische Situation»

Seit nunmehr einer Woche sind weite Teile Italiens von Starkregen, Sturm und Gewitter betroffen. Mit den Toten von Sonntagnacht kamen mittlerweile deutlich mehr als 20 Menschen ums Leben.

14 Millionen Bäume entwurzelt

Die Situation im Norden des Landes hatte der Chef des Zivilschutzes am Samstag als «apokalyptisch» bezeichnet. Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern pro Stunde hatten Schneisen der Verwüstung in Wälder gerissen, Strassen wurden durch Erdrutsche verschüttet.

Die Wälder sehen von oben aus wie ein riesiger Tisch mit Stapeln von Streichhölzern, berichtet der «Corriere della Sera». Zehntausende Hektar Holz seien vernichtet. Die Vereinigung der Waldgesellschaften Coldiretti e Federforeste geht von 14 Millionen entwurzelten Bäumen aus.

Tausende Familien im Dunkeln

Vielerorts fehlten Strom und Trinkwasser. In den Dolomiten ist das Stromnetz weitgehend zusammengebrochen. In Agordino sind der Zeitung zufolge 5000 Haushalte ohne Strom. Die Armee hilft mit Generatoren, Helikopter sind die einzige Verbindung zur Aussenwelt.

Der italienische Premier Giuseppe Conte will am Sonntag die von den Unwettern betroffene Region besuchen. In ganz Italien sind seit Montag 27 Menschen durch Unwetter ums Leben gekommen. Innenminister Matteo Salvini wollte am Sonntag die schwer in Mitleidenschaft gezogene Region Venetien besuchen.

(TA/NN/sda)