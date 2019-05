Die skurrilsten Auftritte von Jean-Claude Juncker

Die Szene bleibt unvergessen: Bei ihrem Besuch in Brüssel im Mai 2015 wurde Bundesrätin Simonetta Sommaruga von Jean-Claude Juncker mit einem Schmatzer auf die Backe bedacht. Der Luxemburger ist berüchtigt für seine Begrüssungen und Sommaruga lange nicht sein einziges «Opfer». So wuschelte er der stellvertretenden Protokollchefin der EU-Kommission Pernilla Sjölin zur Begrüssung kräftig durch die Haare und begrüsste den ungarischen Präsidenten Viktor Orban mit den Worten: «Hallo, Herr Diktator.» Nach fünf Jahren an der Spitze der EU-Kommission tritt der 64-Jährige nun ab. Im Video gibt es einen Rückblick auf seine skurrilsten Szenen. (ap)