Diebe stehlen Juwelen aus Schatzkammer

Hier lagern besonders wertvolle Juwelen und andere Kunstschätze: Das Grüne Gewölbe in Dresden, eines der bekanntesten Museen Deutschlands, wurde zur Zielscheibe von Einbrechern. Bei dem spektakulären Einbruch in Dresdens berühmte Schatzkammer ist ein Schaden in unbekannter Höhe entstanden.

Die Täter hätten gezielt eine Vitrine zertrümmert, deren Inhalt mitgenommen und seien geflohen, erklärt der Leiter Kriminalpolizei Dresden, Volker Lange. «In der betroffenen Vitrine lagen drei Juwelengarnituren. Zwei aus Diamanten bestehend, eine aus Brillanten», sagt Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ob die drei Garnituren vollständig gestohlen wurden, könne sie noch nicht sagen, weil die Spurensicherung noch vor Ort sei. Die Garnituren beinhalten knapp 100 Schmuckstücke.

Diese Vitrine wurde von den Dieben gezielt zertrümmert. Foto: Screenshot Livestream

Ein genauer finanzieller Schaden lasse sich nicht beziffern, sagte Ackermann. «Wir können es gar nicht in einem Wert auflösen, da es unverkäuflich ist - es gibt keinen finanziellen Wert, mit dem wir arbeiten.» Ackermann sagte, der Materialwert der Schmuckstücke sei an sich nicht so hoch zu bewerten. Allerdings schreibt die deutsche «Bild» auf ihrer Website von einem Milliarden-Raub.

Die Täter sind durch ein Fenster in die Schatzkammer eingedrungen, sagt Lange. «Auf Videoaufnahmen sind zwei Tatverdächtige zu erkennen. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass ausserhalb des Museums weitere Komplizen beteiligt waren.» Die Täter sind auf der Flucht. Es gebe «keinen Fahndungserfolg» zu vermelden, sagte der Dresdner Polizeipräsident Jörg Kubiessa am Montag vor Journalisten in der sächsischen Hauptstadt. Möglicherweise seien die Täter mit einem Auto geflüchtet.

Laut Kubiessa fahndeten bereits wenige Minuten nach der Einbruchsmeldung am frühen Morgen 16 Streifenwagen nach den Verdächtigen. Zudem wurden kurz darauf die an Dresden grenzenden Polizeibezirke, die Polizei in Brandenburg und die Bundespolizei informiert.

Das Grüne Gewölbe steht im Herzen der Stadt Dresden. Grafik: Tamedia

Sachsens Innenminister Roland Wöller sprach von «Kunstschätzen von unermesslichem Wert». Auch Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer zeigte sich am Montag entsetzt: «Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen!», sagte Kretschmer.

«Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden sind, sind von den Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet worden», betonte Kretschmer. «Man kann die Geschichte unseres Landes, unseres Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens.»

Heute morgen gab es einen Einbruch in das historische Museum #GrünesGewölbe in #Dresden. Aktuell ist unsere Tatortgruppe des #LKA im Einsatz und untersucht den Tatort. Aussagen zum Stehlschaden sind noch nicht möglich. Im Laufe des Tages folgen weitere Informationen. pic.twitter.com/M9Lk6STjPz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 25, 2019

Laut Zeitungsberichten brannte am Montagmorgen ein Stromkasten unter der Augustusbrücke, mit dem möglicherweise die Stromzufuhr zu den Staatlichen Kunstsammlungen unterbrochen wurde. Eine Sprecherin des Energieversorgers Drewag bestätigte den Vorfall: «Die Drewag musste den Schaltkasten ausser Betrieb setzen.» Ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruch gibt, ist noch unklar. Die Polizei war für Nachfragen zunächst nicht zu erreichen.

Am Vormittag war die Spurensicherung am Tatort, die Polizei hatte sowohl einen Teil der Schatzkammer als auch die gegenüberligende Schinkelwache - die Kasse der Semperoper - abgesperrt. Äusserlich wirkte die Schatzkammer unversehrt, die Fenster sind durch historische gusseiserne Gitter geschützt.

Sachsens Kurfürst August der Starke (1670-1733) liess die Schatzkammer zwischen 1723 und 1730 anlegen. Heute wird sie in zwei Abteilungen präsentiert. Das Historische Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss ist das barocke Schatzkammermuseum der sächsischen Kurfürsten und Könige. In zehn prachtvoll ausgestatteten Räumen beherbergt es rund 3000 Schmuckstücke und andere Meisterwerke aus Gold, Silber, Edelsteinen, Elfenbein und anderen wertvollen Materialien.

In einem modernen Teil der Schatzkammer, dem Neuen Grünen Gewölbe, sind zudem mehr als 1000 Objekte zu sehen. Dank modernster Vitrinentechnik können die Prachtstücke der Sammlung im Detail studiert werden.

Eines der wertvollsten Stücke des Grünen Gewölbes wird derzeit im Metropolitan Museum of Art in New York ausstellt - der Grüne Diamant. Das Hut-Schmuckstück mit dem einzigartigen Stein von 41 Karat und natürlicher Färbung gilt als spektakulärste Leihgabe der Ausstellung «Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe» des Metropolitan Museum of Art. (sda)