Schüsse auf Militärbasis in Pearl Harbor

Im US-Militärstützpunkt Pearl Harbor-Hickam auf Hawaii hat am Mittwochabend ein Unbekannter um sich geschossen und dabei mindestens drei Menschen verletzt. Der Gesundheitszustand von zwei Opfern sei kritisch, berichteten örtliche Medien.

Der Schütze selbst sei tot, hiess es beim Sender Hawaii News Now unter Berufung auf Augenzeugen. Ein Armeesprecher bestätigte, dass Sicherheitskräfte am frühen Nachmittag auf Berichte über einen Schusswaffeneinsatz reagiert hätten und der Stützpunkt vorübergehend gesperrt worden sei. Die Lage sei inzwischen unter Kontrolle.

An armored Honolulu Police vehicle enters the gate at Joint Base Pearl-Harbor Hickam.