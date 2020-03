Schiesserei in der Waadt fordert vier Verletzte und einen Toten

Eine Schiesserei in Grandson VD am vergangenen Samstag hat vier Verletzte und einen Toten gefordert. Dies teilte die Waadtländer Kantonspolizei am Montag mit. Laut den ersten Erkenntnissen der polizeilichen Ermittlungen ging es bei der Auseinandersetzung um Drogen.

Im Zentrum von Grandson am Neuenburgersee war es am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr zu der Schiesserei gekommen. Später wurden in einer Wohnung mehrere Verletzte gefunden. (aru/sda)