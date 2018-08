Mehrere Tote bei einem Game-Turnier

In der Stadt Jacksonville im US-Bundesstaat Florida sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Dies bestätigte die Polizei. Das Büro des Sheriffs sprach am Sonntag via Twitter von «mehreren Todesopfern».

Die Tat ereignete sich während eines Turniers des in den USA beliebten Sportspiels Madden NFL 19. Ein Verdächtiger sei tot, es sei zu diesem Zeitpunkt unklar, ob es weitere Verdächtige gebe, hiess es.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. August 2018

Die Schüsse fielen an einem Game-Turnier von Madden NFL 19, einem Football-Spiel von EA Sports. Wie es hierzulande Fifa-Turniere auf Spielkonsolen gibt, messen sich die Amerikaner gerne in diesem Simulationsspiel der US-Sportart American Football.

Bilder: Amoklauf in Jacksonville

Die Veranstaltung wurde in der GLHF Game Bar ausgetragen. Diese befindet sich im Ausgehviertel Jacksonville Landing am St. Johns River.

Der lokale Sender WJXT berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, mindestens vier Menschen seien getötet worden. Die Zeitung «Miami Herald» und der Fernsehsender CBS meldeten ebenfalls vier Tote, ausserdem elf Verletzte.

Menschen wurden auf Bahren weggetragen, andere seien von Teilnehmern aus dem Gebäude getragen worden, berichten Augenzeugen. Einer sass im Restaurant Hooters unweit der GLHF Game Bar. «Ein Mann kam mit Schusswunden ins Restaurant gerannt», berichtet er auf Facebook. «Dann wurden wir im Restaurant eingeschlossen.»

Ein Organisator eines Videospiel-Wettbewerbs in der Stadt schrieb auf Twitter, es sehe so aus, als seien bei dem Event Schüsse gefallen. Ein Vertreter eines professionellen Videospiel-Teams erklärte, einer seiner Spieler sei bei dem Turnier in Jacksonville gewesen, zum Glück aber nur leicht verletzt worden.

In einem Video auf der Plattform Twitch, welche die Partien des Game-Turniers übertrug, hört man Schüsse und Schreie.

Die Polizei sucht nach möglichen weiteren Tätern.

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don’t come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. August 2018

Das Videospiel-Turnier war Teil einer Meisterschaft des Spieleherstellers Electronic Arts. Dieser hat auf Twitter reagiert. Man sei mit den Behörden in Kontakt, um mehr Fakten zu sammlen. Es sei eine entsetzliche Situation.

This is a horrible situation, and our deepest sympathies go out to all involved. — Electronic Arts (@EA) 26. August 2018

(anf/oli/sda)