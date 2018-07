Eisbär erschossen: «Der Wahnsinn der Kreuzfahrtindustrie»

Ein Crewmitglied des Kreuzfahrtschiffs MS Bremen hat in dem zu Norwegen gehörenden Svalbard-Archipel in der Arktis einen Eisbären erschossen. Wie Kommissar Ole Jakob Malmo von der örtlichen Polizei der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag sagte, hatte das Tier am Samstag auf Spitzbergen einen Mitarbeiter des Veranstalters Hapag-Lloyd Cruises angegriffen und am Kopf verletzt. Hapag-Lloyd Cruises sprach von einem «Akt der Selbstverteidigung» und äusserte sein Bedauern über den Vorfall.

Der verletzte Mann wurde mit dem Helikopter nach Longyearbyen, der Hauptstadt des Archipels, geflogen und von dort aus nach Tromsø auf dem Festland gebracht. Das dortige Spital bezeichnete den Zustand des etwa 40-Jährigen als «stabil». Er sei ausser Lebensgefahr.

Shitstorm in den sozialen Medien

In den sozialen Medien wurde Hapag-Lloyd Cruises für den Tod des Eisbären verantwortlich gemacht. Der britische Komiker Ricky Gervais twitterte: «Lasst uns einem Eisbären in seiner natürlichen Umgebung zu nahe kommen und ihn dann töten, wenn er uns zu nahe kommt. Idioten.»

"Let's get too close to a polar bear in its natural environment and then kill it if it gets too close". Morons. https://t.co/FEPt0sYOtF