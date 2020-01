Eiskalte Nacht in den Bergen

In Samedan GR war es in der Nacht auf Sonntag mit minus 22 Grad so kalt wie noch nie diesen Winter. Die minus 25 Grad, wie ursprünglich erwartet, gab es dann in der Nacht auf Montag zwar nicht. Dennoch war es mit minus 21 Grad immer noch eiskalt. Gemäss Meteocentrale wurde die Tiefsttemperatur mit minus 24,2 Grad im Wallis am Kleinen Matterhorn gemessen. Grund dafür ist kalte Luft aus Nordkanada und der Arktis.

Mit Luft aus Nordkanada und der Aktis wurde es Sonntagnacht unter klarem Himmel lokal die kälteste Nacht im Winter 2019/20. Unsere Wetterstationen verzeichnen Tiefstwerte von:

Klein #Matterhorn -24.2 °C, #Buffalora -23.2 °C, #Glattalp und #Mittelallalin -22.4 °C, #Zuoz -21.2 °C. pic.twitter.com/OvqqByM29E — meteocentrale.ch (@meteocentrale) January 20, 2020

Schon im Laufe des Sonntags fühlte es sich besonders in der Westschweiz sehr kalt an, weil eine kräftige Bise wehte. Für viele Kantone wurde zudem ein Wetteralarm wegen Glätte herausgegeben. Es wird vor gefrierender Nässe gewarnt. In der Nacht und am Montagmorgen ist auf den Strassen deshalb Vorsicht geboten.

#SRFWarnung

Achtung #glatt: In der Deutschschweiz hat es tagsüber stellenweise etwas geschneit. Dort wo die Strassen und Gehwege nass sind, muss mit gefrierender Nässe gerechnet werden. ^je pic.twitter.com/4E8INrCSlk — SRF Meteo (@srfmeteo) January 19, 2020

Im Verlauf dieser Woche bleibt es meist sonnig mit vereinzelten Hochnebelfeldern. Die Temperaturen in der Deutschschweiz halten sich gemäss Meteo Schweiz auf maximal 1 bis 5 Grad. Auf der Alpensüdseite ist es etwas wärmer mit bis zu 9 Grad in den Alpentälern. Dank teils kräftiger Bise werden sich die Temperaturen Anfang Woche aber um einiges kälter anfühlen, schreibt SRF Meteo. Am Samstag wird es stellenweise etwas Niederschlag geben, oberhalb von 1200 Meter auch Schnee. Am Sonntag ist es zeitweise sonnig und weitgehend trocken.

Heute vielerorts sonnig, im Flachland und an den Voralpen einige Hochnebelfelder. Im Norden Höchstwerte um 2 Grad. Mit kräftiger #Bise fühlt sich das aber eher wie -5 Grad an. #WindChill ^jz pic.twitter.com/QEhFMCMkKp — SRF Meteo (@srfmeteo) January 20, 2020

Bis Anfang Februar bleibt das Wetter gemäss Prognosen von Meteo Schweiz meist sonnig und mild mit wenig Niederschlägen. Die Temperatur dürfte besonders in den Bergen über dem langjährigen Durchschnitt bleiben. (red)