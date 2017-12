«Wir wurden gegen die Vordersitze geschleudert»

Bei einem schweren Zugunglück im US-Bundesstaat Washington hat es südlich der Stadt Seattle laut Polizei Tote und Verletzte gegeben. Um kurz nach 7.30 Uhr Ortszeit entgleiste ein Zug, stürzte teilweise auf eine vielbefahrene Autobahn und traf einige Autos.

Der Zugbetreiber Amtrak bestätigte auf Twitter einen Zwischenfall mit dem Zug 501.

Fotos in sozialen Netzwerken zeigten einen Waggon des Zuges, der auf den Highway gestürzt war. Die Behörden sprachen von mehreren Verletzten und mindestens sechs Toten. Ein Waggon stürzte offenbar direkt auf einen Lastwagen.

«Als wir zum Ort des Geschehens kamen, war offensichtlich, dass es einige Tote und viele Verletzte gegeben hat», sagte ein Sprecher des Sheriffs aus dem Bezirk Pierce.

77 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher eines örtlichen Krankenhausbetreibers der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Nach Angaben des Zugbetreibers Amtrak befanden sich etwa 78 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder an Bord. Der Unfall ereignete sich nahe der Stadt Tacoma, rund 60 Kilometer von Seattle entfernt.

Der Internetseite Transitdocs.com zufolge fuhr der Zug kurz vor der Entgleisung mit einer Geschwindigkeit von 130,5 Kilometern pro Stunde. Dem Verkehrsministerium des Bundesstaats zufolge beträgt die zugelassene Höchstgeschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt 127 Kilometer pro Stunde.

Nur noch die Lok ist auf den Schienen

Ein Augenzeuge berichtet gegenüber einem TV-Sender: «Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Es war wie im Film.»

Laut Reuters.com waren rund 70 Personen an Bord des Zuges. Ein Passagier des Unglückzugs schilderte den Unfall: «Wir waren gerade an DuPont vorbeigefahren und es wirkte als ob wir eine Kurve nehmen würden. Plötzlich hörte man Bruchgeräusche und es fühlte sich an, als ob wir bergab fahren würden. Das nächste woran ich mich erinnere, ist, dass wir alle nach vorne geschleudert wurden, Fensterscheiben barsten, wir hielten plötzlich an, Wasser strömte aus dem Zug und Menschen haben geschrien.»

Der Zugpassagier sagte, er sei sich «nicht sicher, was passiert ist». «Der einzige Waggon, der auf den Schienen ist, ist die hintere Lokomotive», sagte er. «Es gibt mehrere Waggons, die über die Überführung hängen.»

«Notfall, Notfall, Notfall, wir sind am Boden»

Während der Zugbetreiber nach den Ursachen für den Unfall sucht, wurde der Mitschnitt des Notrufs veröffentlicht. «Amtrak 501, Notfall, Notfall, Notfall», ist zu hören. «Wir sind auf dem Boden! Wir sind auf der Brücke, auf dem Freeway.»

Nach Angaben des Verkehrsministeriums des Staates Washington befuhr der Zug zum ersten Mal einen neuen Streckenabschnitt, als es zu dem Unglück kam. Es gebe am Ort des Geschehens keine Weiche oder Bahnübergänge, sagte eine Sprecherin des Ministeriums der «Seattle Times». Die Ursache des Unglücks sei völlig unklar.

