Erdbeben der Stärke 6,6 erschüttert Philippinen

Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat den Süden der Philippinen erschüttert. Das Beben traf am Dienstag die Insel Mindanao, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Die Gefahr eines Tsunamis bestehe nicht, hiess es weiter.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.6 in Mindanao, Philippines 42 min ago pic.twitter.com/Qi22mSuUci