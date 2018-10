Erdrutsch reisst in Kalabrien vier Arbeiter in den Tod

Starkregen, Sturmböen und Hagel haben am Montagvormittag chaotische Zustände in der norditalienischen Region Ligurien verursacht. Auch andere Teile des Landes waren von Unwettern betroffen. Die heftigen Unwetter haben mehrere Menschen das Leben gekostet.

Vier Männer starben in der südlichen Region Kalabrien. Sie seien in der Nähe der Stadt Crotone von einem Erdrutsch getötet worden, als sie ein durch das Unwetter zerstörtes Rohr reparieren wollten, berichtete die Polizei am Sonntag laut Nachrichtenagenturen.

Tragedia a Sant'Anna, il cordoglio del mondo politico e sindacale: Incidente a Sant'Anna: il cordoglio del mondo politico e sindacale crotonese. «Una tragedia immane. Provo un dolore profondo. Piango la morte di quattro persone. Sono sconvolto,… https://t.co/1ulZM4jPG3 pic.twitter.com/fNyALSy1eC — Crotone 24 News (@crotone24news) 29. Oktober 2018

Beim Hafen von Catanzaro in Kalabrien fand die Feuerwehr einen Toten, nachdem ein Segelboot von der Strömung fortgerissen worden war.

#ULTIMORA MALTEMPO: Barca a vela trascinata a riva dalla forte corrente vicino al porto di Catanzaro Lido: 1 morto pic.twitter.com/o1dFBHZnsX — NEWSTG (@NewsTG_) 28. Oktober 2018

In der Gemeinde Monterosso, einer Perle der ligurischen Küste in der bekannten Touristenregion «Cinqueterre», mussten Häuser und Geschäfte im Ortschaftskern evakuiert werden. In Monterosso war es bereits 2011 zu schweren Überschwemmungen mit mehreren Toten gekommen.

In der ligurischen Provinz La Spezia wurde der regionale Bahnverkehr unterbrochen, weil Geröll auf die Schienen geriet. Flüsse in der Gegend traten über die Ufer. Wegen hoher Wellen und starken Windes kam es auch zu Problemen im Hafen von La Spezia.

Die Autobahn A1 Mailand-Bologna musste zwischen Piacenza und Fiorenzuola wegen Überflutung gesperrt werden. Auch die süditalienische Insel Sizilien wurde vom schlechten Wetter heimgesucht. Sechs Flugzeuge, die in Palermo hätten landen sollen, wurden wegen des starken Schirokko-Windes auf die Flughäfen von Catania und Trapani umgeleitet.

Brenner-Autobahn zweitweise gesperrt

In Südtirol ging am Sonntag eine Mure auf die Brenner-Autobahn nieder. Die wichtige Verkehrsachse zwischen Österreich und Italien musste zwischen Brenner und Sterzing gesperrt werden, wie der Betreiber mitteilte. Mehrere Fahrzeuge seien von den Erdmassen getroffen worden, es gebe aber nur einen Leichtverletzten, berichteten lokale Medien. Die Brenner-Autobahn wurde derweil wieder geöffnet.

Venedig unter Wasser

In der Region Venetien wurden Überschwemmungen und Erdrutsche befürchtet. Schulen in der gesamten Region, in der auch Venedig liegt, bleiben am Montag geschlossen.

Der berühmte Markusplatz in Venedig stand am Montag bis zu anderthalb Meter tief unter Wasser. Starker Scirocco-Wind im Zusammenspiel mit Hochwasser in der Lagune löste dort die als «Acqua Alta» bekannten Überschwemmungen aus.

Questo è il sottoportico della Marciana in piazza San Marco. San Marco è una delle zone più basse dell'isola e va sotto con 0.90 pic.twitter.com/u8419TkV9O — ???????????????? ? (@heiRicardo) 28. Oktober 2018

Auch die Teilnehmer des Marathons in Venedig waren vor eine ungewohnte Herausforderung gestellt. Der letzte Abschnitt der 42,195 km Strecke durch die Lagunenstadt stand unter Wasser.

In Rom bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen, die Menschen sollten nach Möglichkeit zuhause bleiben. Für Küstenorte warnte der Zivilschutz vor Sturmfluten. Auch in weiten Teilen der Toskana bleiben Schulen am Montag zu. Auf der Insel Elba stürzte zudem ein historischer Bergwerks-Steg im Meer ein.

Auch aus der toskanischen Provinz Grosseto wurden Überschwemmungen gemeldet. Beim regionalen Verkehr gab es Probleme, weil Bäume auf die Strasse stürzten. Wegen des starken Windes gab es Schwierigkeiten bei den Fährenverbindungen zwischen Neapel und den Inseln Capri und Ischia.

Wallis warnt vor Murgängen und Felsstürzen

Mit dem Ende der Sommerzeit sind in der Schweiz am Wochenende grosse Mengen an Schnee und Regen gefallen. Und das regnerische Wetter hält vor allem auf der Alpensüdseite an und sorgte vor allem im Tessin für prekäre Verhältnisse. Bis am Dienstag werden mehr als 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Normalerweise erhält beispielsweise Locarno im ganzen Monat Oktober 140 Liter pro Quadratmeter.

Die Walliser Behörden rechnen für gewisse Regionen auf ihrem Kantonsgebiet mit rund 25 Zentimeter Regen in den nächsten 24 Stunden. In der Folge bestehe ein Risiko von Murgängen, Felsstürzen und Flussüberlaufen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Bevölkerung empfiehlt sie, sich nicht Wasserläufen zu nähern, unnötige Fahrten zu vermeiden und Aktivitäten im Freien zu meiden.

Vom Schneefall am Wochenende betroffen waren vor allem die östlichen Alpen. Dort schneite es bis in tiefe Lagen. So waren etwa die Region Landquart oder auch das Glarnerland eingeschneit.

Weite Teile des Bündnerlandes, das heisst Nord- und Mittelbünden sowie das Engadin, erhielten oberhalb von 1200 Metern über Meer 30 bis 70 Zentimeter Schnee. Der Höchstwert wurde in Arosa mit 72 Zentimetern gemessen.

Bahnverkehr fiel teilweise aus

Zu schaffen machten die Schneefälle den Bahnen. So war der Bahnverkehr am Sonntag etwa in Davos oder zwischen St. Moritz und Scuol-Tarasp vorübergehend eingestellt. Und die Rhätische Bahn konnte wegen der starken Schneefälle zwischen Chur und Arosa nicht mehr verkehren. Zugausfälle und Behinderungen gab es aber auch auf der Albulalinie zwischen Thusis und St. Moritz. Bahnersatzbusse waren dort nicht möglich.

So schnell kanns gehen ??????? pic.twitter.com/u0fLqUJPcE — Fabio (@calandamountain) 28. Oktober 2018

Hingegen wurden zwischen St. Moritz/Pontresina - Samedan - Scuol-Tarasp Bahnersatzbusse organisiert. Für Reisende vom Prättigau ins Engadin oder zurück wurde ein Shuttlebetrieb zwischen Klosters-Sagliains und Klosters angeboten. Ganz ausgefallen waren vorübergehend auch die Bernina-Express-Züge. Auch die Matterhorn-Gotthard-Bahn hatte vorübergehend mit den Schneefällen zu kämpfen. Die Schneefallgrenze fiel bis auf 500 Meter hinunter.

So gab es etwa am Flughafen Zürich in der Nacht leichten Schneeregen. Liegen geblieben ist der Schnee allerdings erst ab einer Höhe von 700 bis 800 Metern, so etwa im Emmental oder in Mogelsberg SG. Auch im südlichen Wallis gab es zwischen 20 und 30 Zentimeter Schnee. Und sogar im Jura wurden auf der 1000 Meter über Meer gelegenen Stadt La Chaux-de-Fonds neun Zentimeter Schnee gemessen. (SDA)