Neuerlicher Murgang-Alarm in Bondo

Murgang-Alarm in Bondo: Nach rund zweistündigem Niederschlag erhielten Bewohner von gefährdeten Häusern kurz vor 22 Uhr eine Warnung per SMS und mussten ihre Häuser verlassen. Auch die Alarmsirenen sind ertönt.

Der Alarm ist Teil des Murgang-Frühwarnsystems und muss nicht heissen, dass tatsächlich ein Murgang niedergeht. In den letzten Tagen wurde das Frühwarnsystem mehrmals aktiviert. Die Menschen haben sich jeweils in Sicherheit gebracht und konnten nach einigen Stunden wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Am 23. August 2017 waren über drei Millionen Kubikmeter Fels am Piz Cengalo in die Tiefe gestürzt. Noch immer liegt eine Million Kubikmeter unbefestigtes Material oberhalb Bondos am Piz Cengalo. Rund ein Jahr nach dem Bergsturz haben Messungen im Juli ergeben, dass sich der Fels erneut bewegt. Das hat die Gemeinde Bregaglia am Montag mitgeteilt.

(mch)