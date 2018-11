Fähre bringt Hafenkran zum Einsturz und löst Brand aus

Starker Wind soll die Ursache für einen Unfall sein, der sich am Donnerstagmorgen im Hafen von Barcelona ereignet hat. Eine Fähre krachte in eine Containerbrücke und brachte diese zum Einsturz.

Der Hafenkran fiel laut spanischen Medien auf Seefracht-Container, worauf ein Feuer ausbrach. Fünfzig Container sollen demnach betroffen sein.

Chemie-Alarm

Das Unglück löste den Chemikaliensicherheitsplan von Katalonien aus. Demnach enthielten einige Container brennbare und ätzende Substanzen.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Zwei Arbeiter erlitten jedoch einen Schock und mussten behandelt werden.

Das Schiff kam aus Genua und sollte in Barcelona Passagiere und Fahrzeuge laden und darauf die Reise nach Tanger in Marokko fortsetzen. Zum Zeitpunkt der Kollision sollen sich 400 Passagiere an Bord befunden haben. Die Fähre bietet Platz für mehr als 2000 Menschen.

Ein Matrose filmte den Zwischenfall. Bild: Petar Petrov/Reuters

Das Unglück ereignete sich um 8 Uhr. Drei Stunden später hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Der Direktor des Hafens, José Alberto Carbonell, vermutet mitunter den Wind als Unfallursache. Diese wird nun durch die Behörden abgeklärt.

(oli)